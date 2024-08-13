Bu ev çöpten arınmıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Geçen yıl 50 ton çöpün çıktığı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evde tablo değişmedi. Kötü kokuların gelmesi üzerine tekrar girilen evde ekipler bu sefer de 30 ton çöp ile karşılaştı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir evden 9 kamyon çöp çıkarıldı. Bu evden geçen sene de 50 ton çöp çıkarıldığı öğrenildi.
Vişnelik Mahallesi Levent Önbaş Sokak'taki B.K'ye ait evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, belediye ekipleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla harekete geçti.
Ekipler, evin odalarında uzun süredir beklediği belirlenen 9 kamyon katı atığı evden tahliye etti. İlaçlama ekibi tarafından da ev dezenfekte edildi.
Temizlik, ıslah ve ilaçlama işleminin ardından ekipler, B.K'ye evin anahtarını teslim etti.
GEÇEN YIL 50 TON ÇÖP ÇIKARILMIŞTI
Aynı evden 24 Mayıs 2023'te de yaklaşık 50 ton çöp çıkarılmıştı.
Ekipler yaklaşık 50 ton çöpü toplayıp kamyonlara yükleyerek götürmüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı