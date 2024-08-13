Bu ev çöpten arınmıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Ağustos 2024 14:49 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 15:34 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Geçen yıl 50 ton çöpün çıktığı Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evde tablo değişmedi. Kötü kokuların gelmesi üzerine tekrar girilen evde ekipler bu sefer de 30 ton çöp ile karşılaştı.