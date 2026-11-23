Marmara ve İstanbul haftaya kuvvetli lodosla başlıyor. Bugün saat 11.00-16.00 arası fırtınanın hızı 75 kilometreye kadar çıkacak. Fırtına Tuzla, Maltepe ve Anadolu yakasının genelinde daha etkili olacak. Yarın ise Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşürecek.

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Pazar günü etkili olan bahar havası geride kalıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde bugün lodos ve fırtına etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren hızını artıracak olan fırtına, İstanbul'da bugün saat 11.00 ve 16.00 arasında hızını 75 kilometreye kadar artıracak.

YÜKSEKLERDE SULU KAR BEKLENİYOR

Yarın ise İstanbul, Balkanlar'dan gelen soğuk havaya teslim olacak. Sıcaklıkların neredeyse 15 derece birden düşeceği kentte vatandaşlara uyarı yapıldı. Ayrıca İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesinde yağışların özellikle yüksek noktalarda sulu kar şeklinde yağacağı öngörülüyor.

Bu iki güne dikkat: Fırtına için saat verildi, ilçe ilçe uyarıldı! Yarın sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Bu iki güne dikkat: Fırtına için saat verildi, ilçe ilçe uyarıldı! Yarın sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek

22 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarıda ise “Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak üIkemiz genelinde hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı tahmin ediliyor” denildi. 22 kent içinse sarı kodlu uyarı verildi:

“Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Van, Batman ve Yalova”

ANADOLU YAKASI DAHA FAZLA ETKİLENECEK

NTV Meteoroloji Muhabiri Dilek Çalışkan da son durumu paylaşıp özellikle ilçe bazında vatandaşlara uyarılarda bulundu:

"Bu hafta yine hava koşulları günlük yaşamımızı bir hayli zorlaştıracak. Hava koşullarının en etkili olduğu günler pazartesi ve salı olacak. Bugün lodos var, yine fırtına hızında esecek. İstanbul, Marmara, Bursa, Çanakkale, İzmir ve Kuşadası'na kadar uzanacak.

Özellikle İstanbul'da gece yarısından itibaren şiddetleniyor. Saat 11.00 ile 16.00 arasında hızı 75 kilometreye kadar çıkacak. Özellikle Anadolu yakasında şiddeti daha fazla. Tuzla, Maltepe ve Anadolu yakasının genelinde hızı daha fazla olacak.

Bu iki güne dikkat: Fırtına için saat verildi, ilçe ilçe uyarıldı! Yarın sıcaklık 8 dereceye kadar düşecek

SALI GÜNÜ SICAKLIK 8 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Salı ise Balkanlar'dan soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklık pazartesi 20, salı olduğunda 8 dereceye kadar düşecek. 12 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Salı öğleye kadar bir yağış var. İstanbul, Sakarya, Kocaeli bölgesinde yağışlar, yüksek yerlerde sulu kar şeklinde görülebilir."

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