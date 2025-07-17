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Bu mesleklere acil ihtiyaç var! Maaşları 150 bin liraya kadar çıktı... "Eleman yok" diye isyan ediyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bu mesleklere acil ihtiyaç var! Maaşları 150 bin liraya kadar çıktı... &quot;Eleman yok&quot; diye isyan ediyorlar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat felaketinin ardından inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı arttı. Usta-çırak ilişkisinin kalmadığını ve eleman bulamadıklarını söyleyen sektör temsilcileri "Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara acil ihtiyaç var. Ustaları adeta rezervasyonla buluyoruz" sözleriyle sıkıntılarını dile getirdi.

6 Şubat felaketi 11 şehri enkaza çevirdi. Kentler hızla ayağa kaldırılmaya çalışılırken  inşaat sektörü hem artan maliyetlerin hem de eleman sıkıntısının kıskacına girdi. Özellikle müteahhitler bu iki sebepten yatırımlarını geri çekme raddesine geldi. 

O müteahhitlerden biri olan Emre Gökdemir, bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçtiğini söyleyip maaşların 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiğini kaydetti.

Bu mesleklere acil ihtiyaç var! Maaşları 150 bin liraya kadar çıktı... "Eleman yok" diye isyan ediyorlar - 1. Resim

YÜKSEK FİYAT VEREN USTAYI KAPAR

İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların yalnızca maliyet artışıyla sınırlı olmadığını, sektörün en büyük sorunlarından biri de kalifiye ara eleman eksikliği olduğunun altını çizen müteahhit Gökdemir şunları söyledi:

"Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Usta-çırak ilişkisi neredeyse kalmadı. Eğitim sistemi herkesi masa başına yönlendirdi; kimse alanda çalışmak istemiyor.

Bu mesleklere acil ihtiyaç var! Maaşları 150 bin liraya kadar çıktı... "Eleman yok" diye isyan ediyorlar - 2. Resim

Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara acil ihtiyaç var. Ustaları adeta rezervasyonla buluyoruz, ama talepten dolayı birçok usta verdiği sözü bile tutamıyor; daha yüksek ücret teklif eden firmaya gidiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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