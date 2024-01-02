Bu yıl sağlık turizminde rekor bekleniyor! Gelir 5 milyar dolara çıkarılabilir

2 Ocak 2024 07:35 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 07:35

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye, sağlık alanında kaliteli ve kolay erişilebilir hizmet anlayışıyla dünyada sağlık turizmi konusunda marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, bu yıl doğru tanıtım ve stratejiler hem sağlık turizminde hem kaliteyi hem de gelirin daha da artırılabileceğini söyledi. Sağlık turizminin tanıtımına yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Terziler “Türkiye sağlık turizmi tanıtım ajansı da kurulmalı. Dünya çapında tanıtımlarla hiçbir yatırım yapmadan sağlık turizmini rahatlıkla 2-3 kat artırabiliriz” dedi.

"TARİHİ BİR REKORA İMZA ATABİLİRİZ"

Türkiye sağlık turizmine hizmet eden dünya çağında doktorlar ve kliniklerin oluştuğunu kaydeden Terziler “Doğru reklam stratejileri ile ‘dünya çapında bir markayız, sırf ucuz olduğu için değil, kalitesiyle de iş yapan bir ülkeyiz’ algısını dünyaya yaymalıyız. Bunlar doğru yapıldığı zaman bu yıl sağlık turizminde 4 milyar dolar gelirin üzerine çıkıp 5 milyar dolar ile tarihi bir rekora imza atabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin hedefleri arasında yer alan yaşlı nüfusa yönelik sağlık turizminin çok doğru bir proje olacağını dile getiren Terziler “Avrupa nüfusu çok yaşlandı. Bu insanların Türkiye’ye getirilip ayda 2 bin dolar ile hem sosyalleşebileceği hem gıdasını alabileceği hem de barınabileceği tatil köyleri hayata geçirilebilir. Devletimizin böyle bir sistemi kurması Türkiye’nin sağlık turizminde alacağı ciroların katlanmasında, 5 yılda 20 milyar dolar hedefine çıkabilmesi noktasında çok doğru olacaktır. Bu konu Türkiye’nin sağlık turizmine büyük bir katma değer sağlayacaktır” diye konuştu.