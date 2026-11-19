BUDO seferlerine fırtına engeli! 12’si birden iptal edildi
Meteoroloji’nin fırtına ve şiddetli sağanak uyarısının ardından Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
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Meteoroloji’nin Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri için yaptığı şiddetli sağanak ve fırtına uyarısının ardından bazı seferler iptal oldu.
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12 SEFER İPTAL EDİLDİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.
BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.
İptal edilen seferler şöyle:
|Saat
|Kalkış
|Varış
|07:00
|Bursa (Mudanya)
|İstanbul (Kabataş)
|08:00
|İstanbul (Kabataş)
|Bursa (Mudanya)
|09:30
|Bursa (Mudanya)
|İstanbul (Kabataş)
|09:30
|Bursa (Mudanya)
|Armutlu (İhlas)
|10:00
|Armutlu (İhlas)
|İstanbul (Kabataş)
|11:30
|İstanbul (Kabataş)
|Bursa (Mudanya)
|11:30
|İstanbul (Kabataş)
|Armutlu (İhlas)
|13:00
|Armutlu (İhlas)
|Bursa (Mudanya)
|16:00
|Bursa (Mudanya)
|İstanbul (Kabataş)
|16:30
|İstanbul (Kabataş)
|Bursa (Mudanya)
|19:00
|Bursa (Mudanya)
|İstanbul (Kabataş)
|19:30
|İstanbul (Kabataş)
|Bursa (Mudanya)
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