Meteoroloji’nin fırtına ve şiddetli sağanak uyarısının ardından Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

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Meteoroloji’nin Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri için yaptığı şiddetli sağanak ve fırtına uyarısının ardından bazı seferler iptal oldu.

12 SEFER İPTAL EDİLDİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO),olumsuz hava şartları nedeniyle bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO seferlerine fırtına engeli! 12’si birden iptal edildi

BUDO tarafından yapılan açıklamaya göre, iptaller Mudanya, İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarını kapsıyor.

BUDO seferlerine fırtına engeli! 12’si birden iptal edildi

İptal edilen seferler şöyle:

Saat Kalkış Varış 07:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş) 08:00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya) 09:30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş) 09:30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas) 10:00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş) 11:30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya) 11:30 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas) 13:00 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya) 16:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş) 16:30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya) 19:00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş) 19:30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya)

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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