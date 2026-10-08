Eskişehir’de bir adam, cadde üzerinde tartıştığı kadının boğazını sıktı. Cani adam, kadını yerde sürüklerken darp anları kameralara yansıdı.

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli şahıs kadının boğazını iki kez sıktı. Aldığı darbelerle kendini yere atan kadın, şahsın sürüklemesi sırasında bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Bulun bu caniyi! Boğazını sıktığı kadını, yerlerde sürükledi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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