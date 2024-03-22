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Burası Karadeniz! Mart ayında kar sürprizi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Burası Karadeniz! Mart ayında kar sürprizi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Mart ayının son günlerinde kar sürprizi yaşandı, yüksek kesimler beyaza büründü.

Meteorolojiden Samsun içinde yapılan son değerlendirmede "Bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi. Dün gece ise Atakum ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan bin 350 rakımlı Kocadağ, Salıpazarı Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yağan karla birlikte, Samsun'un seyir terası konumundaki Kocadağ'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Burası Karadeniz! Mart ayında kar sürprizi - 1. Resim

HAFTAYA HAVALAR ISINIYOR

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Samsun'un 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

23 Mart Cumartesi günü 10 derece yağmurlu, 24 Mart Pazar günü 14 derece parçalı, 25 Mart Pazartesi günü 20 derece yağmurlu, 26 Mart Salı 16 derece yağmurlu ve 27 Mart Çarşamba 16 derece parçalı bulutlu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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