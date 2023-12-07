Bursa barajları bu kez yüz güldürdü: Son 8 yılın en iyi seviyesinde
Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte dolmaya başlayan Bursa barajları bu kez sevindirdi. 10 günde Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajının ortalama doluluk oranı yüzde 10.5 artış göstererek yüzde 44'den 54.5'e yükselirken yetkililer yine de halkı suyu tasarruflu kullanması konusunda uyarmaya devam ediyor.
En önemli su kaynaklarından biri olan barajlardaki düşük oran endişelendirmeye başladı ancak son dönmelerde yağışlarla birlikte su seviyesi önemli derecede artış gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak tespit edildi.
BARAJLAR SON 8 SENENİN EN İYİ SEVİYESİNDE
Bursa'da son yağışlarla birlikte dolmaya başlayan şehrin içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranı son sekiz yılın en iyi seviyesine ulaştı. En son 2015 yılının 6 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi 56,5 olurken, geçen yıl yüzde 41 doluluk oranına sahip Doğancı Barajı’nı besleyen Nilüfer Barajında su kalmamıştı.
Yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyarmaya devam ediyor.