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Bursa'da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da akılalmaz olay! Şakayı beğenmedi, arkadaşını karnından bıçakladı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'ya gezmeye giden iki arkadaş arasında şaka yüzünden kavga çıktı. Arkadaşının yaptığı espriye öfkelenen 20 yaşındaki Süleyman D. dehşet saçtı. Şahıs, kullandığı aracı durdurup bıçakla saldırdı. Zanlı tutuklandı, ağır yaralanan Emircan Ş. ölümün döşeğinde...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Süleyman D, üç arkadaşını alıp şehir merkezine gezmeye gitti. Grup, bir süre dolaştıktan sonra evlerine doğru yola koyuldu. Araçta bulunan Emircan Ş, direksiyon başındaki Süleyman D'ye şaka yaptı. Buna öfkelenen sürücü, frene basıp arabayı durdurdu.

GENCİN DURUMU KRİTİK

Tartışan ikili kavga etmek için yola indi. Süleyman D. eline aldığı bıçağı arkadaşının karnına sapladı. Aracına atlayan şahıs, gaza basıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Emircan Ş. ise diğer sürücülerden yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Durumu ağır olan genç, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 

"KENDİMİ KORUDUM"

Emircan Ş'nin yoğun bakımda tedavisi sürerken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, şüpheliyi kısa sürece için yakaladı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta "Arkadaşımla tartıştık. Sonra kavga ettik. Kendimi korumak için bıçak kullandım" diye Süleyman D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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