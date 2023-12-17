Bursa'da dehşet! Uzaklaştırma kararı bitti, 4 çocuk annesi eşini öldürdü

17 Aralık 2023 11:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 11:05

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi, acı haber Bursa'dan geldi. Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda, 4 çocuk annesi B.A, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından katledildi.

SOL GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre M.A.A (34) ile karısı B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını sol göğsünden bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI BU AY SONA ERMİŞ

Polis ekipleri şüpheli M.A.A’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

ESKİ EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜ

Başka bir kadın cinayeti de geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşti. Çankaya ilçesinde Emrah A. isimli şahıs, eski eşi M.A. ile taksinin içinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Emrah A., yanındaki bıçakla M.A.'yı boğazını keserek öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrah A., polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Emrah A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.