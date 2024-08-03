Bursa'da deprem! İlk verileri AFAD paylaştı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise Bursa'dan geldi.

AFAD, Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde saat 05.05'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 4.69 kilometre derinliğinde oluşurken, depremin ardından henüz olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.