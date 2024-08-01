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Malatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya&#039;da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar alan Malatya, sallanmaya devam ediyor. Sarsıntılar bölge halkında paniğe neden olurken, son deprem ise sabah saatlerinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05.52'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 10.83 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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