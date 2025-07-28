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Bursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Bursa'da 3 gündür süren orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgede rüzgarın aniden kesilmesiyle, yükselen duman ilçenin üstünü kapladı. Oluşan sis tabakası böyle görüntülendi.

Türkiye'nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Yurdun dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine her geçen saat bir yenisi eklenirken, Bursa'da alevlere müdahale 3 gündür devam ediyor.

Bursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı - 1. Resim

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gün önce başlayan orman yangını kısa sürede geniş bölgeye yayıldı. Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale de yeniden başladı.

Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi. 

Bursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı - 2. Resim

ADETA SİS BULUTU KAPLADI

Yangının boyutu ise sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günlerdir süren kuvvetli rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte yükselen duman, bölgede adeta sis tabakası oluşturdu.

Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

Bursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı - 3. Resim

Bursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı - 4. Resim

Bursa'da göz gözü görmüyor! Duman bulutu gökyüzünü kapladı - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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