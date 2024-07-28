Bursa'da hırsız polisten kaçmak için sevgilisini dolandırdı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi adam sevgilisinin evinde saklandı. Adım adım takip edilerek yakalanan şüphelinin sevgilisine de kendisini farklı tanıtarak kandırdığı ortaya çıktı.

Bursa'da "Hırsızlık ve hükümlü tutuklunun kaçması" suçundan' 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 bin lira idari cezası olan Yener D. yakayı ele vermemek için kayıtlı olduğu adreslerden çıkıp kayıplara karıştı.

Hakkında yakalama kararı çıkmasından ardından harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kendisini farklı isimle tanıttığı sevgilisinin villasında saklandığını tespit etti.

SEVGİLİSİNİN VİLLASINDA YAKALANDI

Adım adım takip edilen şüpheli, Nilüfer ilçesindeki villadan çıkarken yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan sorgusunda, kendisini Aksel Çağlar olarak tanıttığı ve yakalanmamak için beraber yaşadığı sevgilisini kandırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.