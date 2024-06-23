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Bursa'da jet ski faciası! Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek kayboldu. Jandarma ekipleri genç kızı kısa sürede sudan çıkararak dakikalarca kalp masajı yapsa da genç kız hayatını kaybetti.

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. Genç kızı bularak sudan çıkaran jandarma ekipleri, kızı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.

JET SKİ TURUNDA FACİA

İznik Gölü'ne gezmeye gelen Kübra Özdemir (25), erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi. Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kız, dengesini kaybederek suya düştü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı, durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızın yerini tespit edince hemen suya atladı.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI AMA...

Sudan çıkarılan genç kızı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi ise kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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