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Serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükçekmece'de denize giren 16 yaşındaki çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece sahilinde bulunan plajda denize girmek isteyen İsa Çelik (16), bir süre sonra kıyıdan uzaklaştı. Akıntının olduğu sahilde boğulma tehlikesi geçiren Çelik, cankurtaran ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Serinlemek için denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu - 1. Resim

HASTANEDE KURTARILAMADI

Vatandaşlar ve cankurtaran yardımıyla baygın halde kıyıya çıkarılan Çelik yere yatırılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan boğulma sonrası yaşanan panik ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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