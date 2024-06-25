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Bursa'da kadına şiddet ihbarına giden ekipler uyuşturucu tacirlerinin üssünü bastı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da kadına şiddet ihbarına giden ekipler uyuşturucu tacirlerinin üssünü bastı
Bursa, Polis, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir kadının silahla tehdit edildiği ihbarını alan ekipler uyuşturucu tacirlerinin üs olarak kullandığı çatıyı tespit etti. 6 şüphelinin gözaltına alındığı olayda 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve fişeği de ele geçirildi. 

Bursa'da geçtiğimiz gece saat 03.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi Durak Sokak üzerinde bir kadının silahla tehdit edildiği ve yine o bölgede ateş açıldığı ihbarı üzerine Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polisler bölgede yaptıkları çalışmada aynı sokak üzerinde 1 adet boş kartuş buldu. Bunun üzerine bölgede araştırmalarını sürdüren polis ekipleri şahısların kaçtığı binayı tespit ederek çatısına çıktı.

Çatıyı kontrol eden ekipler saklanırken İ.Ü. (28) 17 suç kaydı var,  10 suç kaydı olan Y.K. isimli şahısları kıskıvrak yakalarken olayda kullanılan pompalı bir tüfeği ve 8 adet fişek ele geçirdi.

POLİSİ BİLE ŞAŞIRTAN MANZARA

Alınan izinlerin ardından yapılan aramalarda, 1 kilo 100 gram metamfetamin ve hassas terazi bulunarak ele geçirildi. Olayla ilgili olan S.Ç., K.İ., H.Ç. ve E.İ.'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli Merinos Polis Merkezi Amirliği'nde işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, halkın güven ve huzuru için suç ve suçluyla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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