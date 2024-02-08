Bursa'da kan donduran olay! Eşinden boşanan adam evladının gözü önünde ailesini katletti

Bursa’da eşinden boşandıktan sonra bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi 7 yaşındaki evladının gözü önünde anne, baba ve kardeşini öldürdü. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen yetkililere ihbar etti. Zanlı olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da eşinden ayrıldığı için bunalıma giren adam ailesinin evine gidip dehşet saçtı. Feci olay merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde yaşandı.

7 YAŞINDAKİ EVLADININ GÖZÜ ÖNÜNDE KATLİAM YAPTI

Karısından ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen 30 yaşındaki A.Y. ailesinin evine gitti. Burada babası Seyithan Y. ile tartışan öfkeli adam ev halkı ile kavgaya tutuştu. Evdeki tüfeği alan A.Y. önce babasına sonra annesi Zozan Y.’ye (55) ateş açtı. Zanlı o esnada kendisine engel olmak isteyen 25 yaşındaki kardeşi M.Y’yi de vurdu. Üstelik tüm bu vahşeti 7 yaşındaki evladının gözü önünde yaptı.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Silah sesini duyan mahalleli durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, zanlıyı cinayette kullandığı tüfek ile olay yerinden kaçmaya çalışırken yakaladı. Eve giren sağlıkçılar Seyithan Y., Zozan Y. ve M.Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞOKA GİREN ÇOCUĞU POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Gördükleri karşısında şoka giren 7 yaşındaki çocuğu ise polis sakinleştirdi. Savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ailenin yakınları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.