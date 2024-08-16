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Bursa'da kimyasal sızıntı! 11 işçi hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bulunan bir tekstil fabrikasındaki kimyasal sızıntı meydana geldi. Yaşanan sızıntı sonrası 11 işçi hastanelik olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı yaşandı. Yaşanan sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da kimyasal sızıntı! 11 işçi hastanelik oldu - 1. Resim

11 İŞÇİ ZEHİRLENDİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye ettiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kimyasal sızıntı! 11 işçi hastanelik oldu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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