Bursa’da yokuş aşağı kayan kamyon metruk iki eve çarptı, evlerin yıkılması sonucu meydana gelen olayda Ercan Bozan hayatını kaybederken, Barış Bozan ve sürücü yaralı olarak kurtuldu. Kaza anını anlatan esnaf “Kamyon şoförü kazanın şokundan bayılmış haldeydi, çıkardılar ağır yaralıydı. 3 kardeşlerdi kız kardeşleri işe gitmiş. İkisi evdeymiş” diye konuştu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde E.Z'nin kullandığı 16 EJS 01 plakalı inşaat şirketine ait hafriyat kamyonu Lalaşahin Mahallesi'nde yokuş aşağı seyrederken kontrolden çıktı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ

Kamyon metruk iki eve çarptı. Kaza sonucu evler yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yığma tuğla ve ahşap yapı niteliğindeki ikamette yaşayanlardan Barış Bozan'ı (29) yaralı kurtaran ekipler, Ercan Bozan'ın ise (26) cesedine ulaştı. Evde ikamet edenlerden Aycan Bozan'ın ise iş yerinde olduğu öğrenildi.

Bursa’da korkunç olay! Oturduğu ev mezarı oldu, kardeşleri birbirinden ayıran kahreden kaza

Yaralı Barış Bozan ve araç sürücüsü, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bozan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kopan elektrik telleri nedeniyle UEDAŞ ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bursa’da korkunç olay! Oturduğu ev mezarı oldu, kardeşleri birbirinden ayıran kahreden kaza

“BAYILMIŞ HALDEYDİ, UYANDIRAMADIK”

Esnaf Özkan Kuzu, kaza hakkında şunları söyledi:

Direk yıkılmıştı. Kabloların 3-4 tanesi üstündeydi. Ağaçlarla onları çektik. İçeriden bir kişiyi çıkardık. Kamyon şoförüne ulaşmaya çalıştık. Bağırmamıza rağmen kapı açılmadı, uyandıramadık adamı, bayılmış haldeydi kazanın şokundan. Şoförü çıkardılar, ağır yaralıydı. Burada ilk çıkardığımız çocuğa ben sordum 'Annen baban burada mı?' diye. 'Onlar İzmir'de.' dedi ama 'İçeride birisi daha vardı, bilmiyorum, hatırlamıyorum.' demişti uyku sersemiyle, korkmuş yani.

Bursa’da korkunç olay! Oturduğu ev mezarı oldu, kardeşleri birbirinden ayıran kahreden kaza

“3 KARDEŞLERDİ, İKİSİ EVDEYMİŞ”

Evde 3 kardeş olduğunu belirten Kuzu “Anne baba İzmir'e gitmişlerdi. Hepsi de çalışan insanlardı. Sabahleyin görüyordum ben onları, hep görüyorduk ama sabah kızı göremedim, kız kardeşleri vardı, onu göremedik. O işe gitmiş. İkisi evdeymiş yani." ifadelerini kullandı.

Bursa’da korkunç olay! Oturduğu ev mezarı oldu, kardeşleri birbirinden ayıran kahreden kaza

Lalaşahin Mahallesi muhtarı Vedat Altıntaş da bölgedeki yolların dar olması nedeniyle tedirginlik duyduklarını, bu konuda belediyeye dilekçeyle başvurduklarını anlattı. Altıntaş, kazanın gerçekleştiği evde yaşayan 5 kişilik ailenin Mardin'den geldiğini, hepsinin farklı işlerde çalıştığını dile getirdi.

Bursa’da korkunç olay! Oturduğu ev mezarı oldu, kardeşleri birbirinden ayıran kahreden kaza

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIBursa

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala