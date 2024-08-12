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Bursa'da su kesme tartışması kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın oto yıkamacılar arasında başlayan su kesme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ağır yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybederken, 5 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bursa'da aynı hat üzerinden su çeken oto yıkamacı ve su tesisatçıları arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybederken, 5 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Bursa'da su kesme kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SU KESME TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta dün inşaat işçileri ile oto yıkamacı arasında su kesme meselesi nedeniyle kavga çıktı. Aynı yerden su çeken oto yıkamacı ile inşaatın su tesisatını yapan çalışanlar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya döndü. Sokak ortasında çıkan kavgada birbirine bıçakla saldırılan taraflardan Fesih B. (58), Murat B., Abdullah B., Cüneyt B., Serhat O. ve Samet O. ağır yaralandı. Tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Bursa'da su kesme kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

ÖLEN KİŞİNİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Fesih B., hayatını doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastane önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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