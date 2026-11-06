Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Burun ameliyatında ölüme soruşturma izni

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İzmir'de burun estetiği ameliyatının ardından hayatını kaybeden Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun hazırladığı raporda, anestezi uygulamasının yönetiminde özen eksikliği bulunduğu değerlendirildi. Kurul, ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor hakkında soruşturma izni verdi.

Kaydet
|

İzmir'de geçen yıl 22 Nisan'da burun estetiği ameliyatının ardından fenalaşarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor hakkında soruşturma izni verildi.

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu da Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında inceleme yaparak rapor hazırladı.

Soruşturma dosyasına giren raporda, Öncü'de tespit edilen serebrovasküler iskemi ve beyin ödeminin farklı nedenlerle ortaya çıkmış olabileceği, bu durumun uygulanan kontrollü hipotansif anesteziyle(ameliyat süresini kısaltmak amacıyla hastanın kan basıncının -tansiyonunun- anestezi ekibi tarafından kontrollü ve güvenli bir şekilde normal değerlerin altına düşürülmesi) ilişkili olma ihtimalinin de bulunduğu belirtildi.

Burun ameliyatında ölüme soruşturma izni
Başlık ResmiBurun ameliyatında ölüme soruşturma izni

Raporda, kontrollü hipotansif anestezi uygulamasının yönetiminde özen eksikliği bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu gerekçeyle ameliyat sonrası anestezi sürecinde görev yapan uzman doktor Ö.Ç.Ü. hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

BAKMADAN GEÇME
İzmir
3. SAYFA

İzmir'de estetik faciası: Yüz germe ameliyatı olan doktor hayatını kaybetti

"İNSAN HAYATI BU KADAR BASİT OLMAMALI"

Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kızının ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen acısının dinmediğini söyledi.

Kanak, kızının ameliyat öncesi tetkiklerini yaptırmak için hastaneye gittiğinde kendisine ses kaydı gönderdiğini belirterek, "Normalde benim kızım beni arar ya da mesaj atar. Ses kaydı atan bir kız değildi. Dinleyeyim diye bana hatıra bırakmış" dedi.

Burun ameliyatında ölüme soruşturma izni
Başlık ResmiBurun ameliyatında ölüme soruşturma izni

Kanak, "Adalet istiyorum. Benim ciğerim yandı, hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Bu kadar basit olmamalı insan hayatı." diye konuştu.

Ailenin avukatı Betül Dayıbaş da hakkında soruşturma izni verilmeyen kişiler yönünden rapora itiraz ettiklerini kaydetti.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.