Bütçe görüşmesinde saygısızlık! Bakan Tekin'den tebessüm ettiren tepki: Ben şimdi nasıl yaşayacağım?

TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmeleri gergin başladı. Bakan Yusuf Tekin kendisiyle tokalaşmayan vekillere "Ben şimdi nasıl yaşayacağım" diyerek tepki gösterdi. Tekin pankart açan isme ise "Şovunu dışarıda yap" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi ile kesin hesabı ve Sayıştay raporunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Bütçe görüşmesinde saygısızlık! Bakan Tekinden tebessüm ettiren tepki: Ben şimdi nasıl yaşayacağım?

TOKALAŞMAYANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, salona gelişinde milletvekilleriyle selamlaştı. Bakan Tekin, bazı muhalefet milletvekillerinin MESEM'leri eleştirerek tokalaşmamasına, "Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm." sözleriyle tepki gösterdi.

Bütçe görüşmesinde saygısızlık! Bakan Tekinden tebessüm ettiren tepki: Ben şimdi nasıl yaşayacağım?

"ŞOVUNU DIŞARIDA YAP"

Tekin ayrıca kendisine pankart gösteren bir isme ise "Şunu bir çevir. Şovu dışarıda yap. Aşık Dücari’nin 'İncidir' sözünü oku ondan sonra yorum yap" cevabını verdi.

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Öte yandan toplantı öncesinde Bakanlıkça milletvekillerine PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye raporu dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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