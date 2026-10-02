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Büyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı

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Büyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı
Başlık ResmiBüyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı

Vatikan Büyükelçiliği görevine atanan Fahrettin Altun, Roma'da katıldığı bir etkinlikte ortaya çıktı. Konuşmasını paylaşan Altun'un yeni imajı da dikkat çekti.

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2025 yazında Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atanmış ve Başkan Fahrettin Altun da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirilmişti.

VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ OLMUŞTU

Bu sene Temmuz ayının başında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında bazı büyükelçilik ve diplomatik görevlere yeni atamalar yapılmıştı. Karara göre Fahrettin Altun Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Büyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı
Başlık ResmiBüyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

İletişim Başkanlığı görevinden sonra kameralardan uzakta bir hayat süren Altun, 2 gün önce sosyal medya hesabından katıldığı bir programı paylaştı. Roma'da katıldığı programda bir konuşma yapan Altun, "Din ve diplomasinin gerçek diyaloğu, insan onurunu ve barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmedeki hayati rolünü araştırdık" ifadelerini kullandı.

Altun'un saçlarını ve sakallarını uzattığı, yeni göreviyle birlikte imajında da değişikliğe gittiği görüldü.

Büyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı
Başlık ResmiBüyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı
Büyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı
Başlık ResmiBüyükelçi olmuştu! Fahrettin Altun yeni imajıyla ortaya çıktı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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