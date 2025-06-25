CAATSA yaptırımları kalkıyor! F-35'ler yakında Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından "F-35'lerin alımı için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Trump'ın yakında CAATSA yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35'lerin de Ankara'ya geleceğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının ilk döneminde Türkiye'nin talebine rağmen Patriot hava savunma sistemini göndermemiş Ankara ise savunma ihtiyacını Rusya'dan karşılaşmıştı. S-400 alımı sonrasında ise CAATSA yaptırımları uygulanmış ve Türkiye, ABD ile ortak üretim sürecine girdiği F-35 programından 1.300 milyar dolar ödeme yapmasına rağmen çıkarılmıştı.

NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın iyi niyetli olduğunu ve F-35 alım sürecinin devam etiğini açıkladı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik yakında CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ve F-35'lerin Ankara'ya geleceğini söyledi.

TGRT Haber Medya Kritik programında konuşan Atik, şunları kaydetti:

CAATSA KALDIRILMAK ÜZERE

"CAATSA yaptırımları, S-400 ve F-35'ler konusunda ABD ile Türkiye arasında diyaloglar devam ediyor. Belli bir mesafe alınmıştı. Trump yönetimi geldikten sonra daha da hızlandı.

NATO Liderler Zirvesi'nden önce Ankara'dan gelen son bilgilere göre CAATSA yaptırımları kaldırılmak üzere.

Trump ile Erdoğan arasındaki ilişki de bu konuda hızlı bir şekilde sonuç alınmasını sağlıyor.

Erdoğan, S-400 konusunda ABD ile Türkiye arasında bir problem kalmadığını söyledi. CAATSA S-400 yüzünden uygulanmaya başlanmıştı. Bunlar da Trump'ın ilk döneminde olmuştu. Bu konu da problem olmaktan çıktığına göre ABD CAATSA yaptırımlarını kaldırma yönünde adımlar atabilir. Ankara'da böyle bir beklenti var.

TÜRKİYE'NİN F-35'LERİ TESLİM EDİLECEK

Türkiye'nin F-35'leri zaten hazırdı. İki uçaktan söz ediyoruz. Türk pilotların eğitimi tamamlanmış uçakların üzerine de Türk bayrağı işlenmişti. Bunlar Türkiye'ye teslim edilmek üzereydi. Türkiye F-35 programına yeniden dönecek. Türkiye için üretilmiş ve 1.300 milyar dolar ödenmiş F-35’leri en kısa sürede Ankara’ya bekliyoruz. Trump ABD'ye döndüğünde böyle bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yunanistan 2030'da alacak F-35'leri onlardan önce alacağımızı düşünüyorum.”