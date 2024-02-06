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    • Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu! Ekipler ilçeyi ablukaya aldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Küçükçekmece, Çağlayan, Terörist, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Emniyet, DHKP/C'li 2 teröristin İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonrası Küçükçekmece'yi abluka altına aldı. İlçe genelinde belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Polisin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor. 

    Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na biri kadın 2 DHKP/C'li terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişide yaralandı. Emniyet, olay sonrası teröre karşı harekete geçti. 

    EKİPLER BÜYÜKÇEKMECE'Yİ ABLUKAYA ALDI

    Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, özel harekat polisinin de desteğiyle Atatürk Mahallesi'nde belirlenen iki ayrı adrese girdi. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen operasyonlarda iki kişi gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor. 

    Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu! Ekipler ilçeyi ablukaya aldı

    İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NE OPERASYON

    Öte yandan saldırı sonrası Okemydanı İdil Kültür Merkezi'ne de operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri içeride arama yaparken 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri merkezde bulunan örgüt materyallerine el koydu.

    Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu! Ekipler ilçeyi ablukaya aldı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KüçükçekmeceÇağlayanTerörist
    Haberler > Gündem > Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının ardından Küçükçekmece'de terör operasyonu! Ekipler ilçeyi ablukaya aldı
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