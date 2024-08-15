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Camiye giderken serseri kurşunun hedefi oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te camiye namaz kılmak için giden Ahmed H. isimli vatandaş, bir iş yeri ve müşteri arasında çıkan tartışmada ateşlenen merminin hedefi oldu. Ağır yaralanan vatandaş tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’te iş yeri ve müşteri arasında çıkan çatışmada camiye namaz kılmaya giden 30 yaşındaki Ahmed H. merminin hedefi oldu.

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MERMİ VÜCUDUNA İSABET ETTİ, AĞIR YARALANDI

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayi sitesinde bir iş yeri ve müşteri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin konuştuğu kavgada camiye abdest almaya giden 30 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. vücuduna isabet eden mermi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Camiye giderken serseri kurşunun hedefi oldu - 2. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından şahsı hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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