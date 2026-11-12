Çamlıca’da yayın kesilirse devreye girecek: Megakente ikinci radyo kulesi geliyor

Dijital yayıncılığın akamete uğramaması için Çamlıca Kulesi’ne yardımcı olacak yedek bir radyo kulesi yapılacak.

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İstanbul’da 101 radyo yayınının aynı anda yapılabildiği Çamlıca Kulesi için Avrupa Yakası’nda ikinci bir yedek verici kurulması planlanıyor.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapan Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan “İstanbul’daki yayın yaptığımız kule, dünyada bir ilk. Yayınların muhtemel bir akamete uğraması hâlinde oradan da devam edebilelim diye Adalar’da bir yedek direğimiz de var. Onun bir yedeğini de Avrupa Yakası’nda kurmak için çalışmamızı sürdürüyoruz. Büyükçekmece, Beylikdüzü; o bölge, en uygun RF (radyofrekans) bölgesi olarak önümüzde” dedi. Erdoğan, yeni verici için Büyükçekmece-Beylikdüzü bölgesini değerlendirdiklerini açıkladı.

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TEK MERKEZDEN YAYIN

İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa’daki kuleleri de işlettiklerini belirten Erdoğan, Çanakkale Kulesi’nden 12 televizyon ve 21 radyo yayını yapıldığını, kulede restoran, yürüyüş terasları ve dinlenme alanlarının da bulunduğunu kaydetti.

Tekirdağ’daki kuleden ise 11 televizyon ve 8 radyo yayını yapıldığını aktaran Erdoğan, “O bölgede bulunan diğer yayıncıların da peyderpey bizim kulemize taşındığını takip ediyoruz ve taşımaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa’da da yayıncıların ortak kuleye taşınmasının sürdüğünü belirten Erdoğan, diğer illerde de kule kurulmasına elverişli noktalarda yayınları tek merkezde toplamayı hedeflediklerini söyledi.

“DİJİTAL YAYINCILIĞA GEÇİLİYOR”

Dijital yayıncılığa geçişte atılan adımları da anlatan Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, DAB+ dijital radyo yayınlarına geçen yıl, DVB-T2 dijital karasal televizyon yayınlarına ise altı ay önce başladıklarını bildirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki radyo yayınlarına ilişkin ise Erdoğan, “İstanbul, Ankara ve İzmir’de iki ayrı ‘mux’ (frekans paketi) üzerinden 22 tane radyo yayıncımız var DAB+ yayınlarımızda” dedi.

Erdoğan, aynı üç şehirde 16 televizyon yayıncısının da iki ayrı frekans paketi üzerinden günün 24 saati dijital yayın yaptığını kaydetti.

TÜNELLERDE DE YAYIN SÜRECEK

“Yollar Dijitalleşiyor” projesiyle ana kara yolu güzergâhlarında sürücülerin tünellerde de dijital radyo yayınlarını alabilmesi için hazırlık yapılıyor. “Özellikle ana aks güzergâhlarımızdaki tüneller de dâhil olmak üzere kesintisiz 24 saat yayın yapılabilecek, iletişimin kesilmeyeceği bir dijital yol ağı kurmak istiyoruz” diyen Kule AŞ Genel Müdürü İbrahim Erdoğan, uydu ve internet bağlantısından bağımsız çalışabilen DAB+ teknolojisiyle özellikle afet ve olağanüstü durumlarda sürücülere yayın ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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