'Can Dalton'lar Esenyurt'ta dehşeti yaşattı! Bir haftada 10 iş yeri kurşunlandı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Temmuz 2024 16:04 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 16:15 - Güncelleme:

Esenyurt, Organize Suç Örgütü, Haber

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Esenyurt'ta Can Dalton isimli çete, bir haftada 10 iş yerini kurşunladı. Çetenin 10 milyon lira haraç istediği iş yerini ise üçüncü kez hedef aldığı tespit edildi.