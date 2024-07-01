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'Can Dalton'lar Esenyurt'ta dehşeti yaşattı! Bir haftada 10 iş yeri kurşunlandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Esenyurt, Organize Suç Örgütü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta Can Dalton isimli çete, bir haftada 10 iş yerini kurşunladı. Çetenin 10 milyon lira haraç istediği iş yerini ise üçüncü kez hedef aldığı tespit edildi. 

Olay geçtiğimiz gün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında meydana geldi. Yaşanan olayda iddiaya göre Can Dalton isimli organize suç örgütü esnafa dehşeti yaşattı.  

Cumartesiyi pazara bağlayan gece motosikleti ile gelen iki şüpheli işletmeye kurşun yağdırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, gece saatlerinde motosikletiyle gelen iki kişinin işletmeye defalarca kurşun sıktığı ve çevredeki vatandaşların panik yaşadığı anlar yer aldı.

HARAÇ İÇİN ÖLÜM YAĞDIRDILAR

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta son bir haftada 10 iş yerinin kurşunlandığı ve haraç istendiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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