Çanakkale'de faciaya ramak kala! 23 yolcusu olan otobüs alev alev yandı

10 Aralık 2023 08:55 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 08:55

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa-Çanakkale seferini yapan şehirlererarası yolcu otobüsü, 23 yolcusu ile seyir halindeyken bir anda alevlere teslim oldu. Otobüsün motor kısmı henüz belli olmayan bir nedenle alev alırken, yolcular büyük panik yaşadı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Dün meydana gelen yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, otobüsün yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

SANİYELER İÇİNDE KÜLE DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda ise bir yolcu otobüsü, Gönen Köprüsü üzerinde arızalandı. Sürücü ve görevlilerin dışında kimsenin bulunmadığı otobüs, saniyeler içinde alev topuna döndü.

Yoldan geçenler akşam karanlığında yükselen alevleri cep telefonlarıyla görüntüledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüsün ise küle döndüğü görüldü.