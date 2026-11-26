UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibiyle karşılaşan Beşiktaş'ın taraftarlarına uygulanan şiddet Ankara'nın bir numaralı gündemi oldu. Yaşananları "açık bir barbarlık" olarak nitelendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltındaki ve yaralı vatandaşlar için devletin tüm kurumlarının teyakkuzda olduğunu vurguladı ve "Beşiktaş taraftarına yapılan saldırı hepimize yapılmıştır" mesajını verdi. Çelik, UEFA'nın İsrail söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığını söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında tarafsız saha kararı nedeniyle Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan tribün olayları Ankara'nın en sıcak gündem maddesi oldu.

Karşılaşma öncesindeki seremonide Beşiktaşlı futbolcular ve takım kaptanı Orkun Kökçü'nün İsrailli oyuncularla tokalaşmamasının ardından, 26. dakikada tribünlerde Filistin bayrağı açarak slogan atan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcü polisinin sert müdahalesi oyunu durdurdu.

Yaşanan gelişmelerin ardından TGRT Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem sahadaki müdahaleye hem de UEFA'nın tutumuna yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇARŞI SİYONİZME KARŞI"

Konuşmasına "Çarşı Siyonizme karşı" ifadesiyle başlayan Ömer Çelik, Batum'daki polis müdahalesini açık bir saldırganlık ve barbarlık olarak nitelendirdi. Siyah-beyazlı taraftarların stadyumda hiçbir taşkınlık çıkarmadığını ve güvenlik güçlerine saygısızlık yapmadığını vurgulayan Çelik, "Oradaki vatandaşımız artık bütün insanlığın ortak değeri hâline gelmiş olan Filistin bayrağını açtı ve Filistin'e özgürlük talep etti. Bunlar artık politik sloganlar değil, dünyanın bütün statlarında asaletle açılan, insanlığın ortak değerlerini ifade eden duruşlardır. Beşiktaş taraftarına yapılan şey sadece taraftarımıza değil, hepimize yapılmış bir saldırıdır." dedi.

"Çarşı siyonizme karşı" diyen Ömer Çelik'ten UEFA'ya çifte standart tepkisi

"CUMHURBAŞKANIMIZ OLAYI DUYDUĞU AN ARADI"

Gürcistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyi olduğuna değinen ve yaşananları sistematik bir devlet politikası olarak görmediklerini belirten Çelik, ancak stadyum girişinden itibaren Türk taraftarlara yönelik yapay bir stres oluşturulduğuna dikkat çekti. Müdahale emrini verenlerden ve uygulayanlardan mutlaka hesap sorulması gerektiğini kaydeden Çelik, devletin en üst düzeyde harekete geçtiğini şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız olay olduğu anda ilk olarak Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'yı aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Gereken talimatlar verildi. İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla görüştü. Büyükelçimiz ve başkonsolosumuz şu an sahada. Yaralı ve gözaltındaki vatandaşlarımızın durumu yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve sağ salim ülkemize getirilmesi için devletimizin tüm mekanizmaları teyakkuz hâlindedir."

Oradaki Beşiktaş taraftarına yapılan şey Beşiktaş taraftarımıza değil, hepimize yapılmış bir saldırıdır. Bunu bu şekilde değerlendiriyoruz"

"Çarşı siyonizme karşı" diyen Ömer Çelik'ten UEFA'ya çifte standart tepkisi

UEFA'NIN ÇİFTE STANDARDINA SERT TEPKİ

Karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle İstanbul'dan alınıp Batum'a verilmesini de eleştiren AK Parti Sözcüsü, UEFA'nın İsrail söz konusu olduğunda çifte standart uyguladığını ifade etti.

Maçın Türkiye'de oynanması halinde hiçbir güvenlik zaafiyeti yaşanmayacağını belirten Çelik, "Bizim bir ülkenin siyasetine karşı olmamız başka bir şeydir, oradan gelen sporcuların güvenliğini sağlamamız başka bir şeydir. UEFA güya güvenlik sağlansın diye bu maçları başka yere alıyor ama ortaya çıkan tablo ortada. UEFA'nın buradaki çifte standardı bir kere daha net bir şekilde görülmüştür ve bu yaklaşım hiçbir şekilde kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Çelik ayrıca sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ı da tebrik ederek Türkiye'nin siyah-beyazlı camianın yanında tek yürek olduğunu vurguladı.

"Çarşı siyonizme karşı" diyen Ömer Çelik'ten UEFA'ya çifte standart tepkisi

"GEREKEN TALİMATLAR VERİLDİ"

Çelik sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İçişleri Bakanımız muhatabıyla görüştü. Dışişleri Bakanımız muhatabıyla görüştü. Büyükelçimiz ve başkonsolosumuz orada. Tabii kesin bir rakam yok şu anda. Bunlar takip ediliyorlar. Yani burada şu anda devletin bütün kurumları devrede. Dediğim gibi ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'yı aradı. Gereken talimatlar verildi. Yani şu anda vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması ve bu bahsettiğimiz hususlardaki girişimlerin yapılması için bütün devlet mekanizmalarımız teyakkuz hâlindedir ve bunun takipçisidir"

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