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Çatalca'daki feci kaza kamerada! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çatalca, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çatalca'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Çatalca İnceğiz Mahallesi'nde dün akşam yaşanan kazada seyir halinde ilerleyen B.U. kontrolündeki 34 KLY 853 plakalı otomobil, dönüş yapmaya çalışan Mehmet Mahsun Şenol idaresindeki 34 CND 820 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Olayda B.U. ile diğer 2 kişi yaralanırken Mehmet Mahsun Şenol ise hayatını kaybetmişti.

Feci kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobiliyle cadde üzerinde duraklayan Mehmet Mahsun Şenol, sola dönüş yapmak istiyor. Bu sırada caddede seyrede B.U. kontrolündeki 34 KLY 853 plakalı otomobil, Şenol'un kullandığı aracı vurarak sürüklüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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