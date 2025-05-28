Cem Küçük'ten dikkat çeken değerlendirme: Millet neden AK Parti'ye oy verdi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2025 00:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2025 00:10 - Güncelleme:

AK Parti iktidarının Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı hizmetlere ilişkin Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Küçük, "Millet AK Parti'ye veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kara kaşı kara gözü için değil hizmet ettiği için oyu verdi. Bu millet AK Parti'ye, yol yaptığı için, köprü yaptığı için, 2022'ye kadar ekonomiyi çok iyi götürdüğü için, milleti zengin ettiği için oy verdi." dedi.

23 yılı aşkın süredir iktidarda olan AK Parti'nin, Türkiye'nin dört bir yanındaki hizmetleriyle ilgili Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ten çarpıcı bir analiz geldi. TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, AK Parti'nin neden oy aldığını tane tane açıkladı. "ANADOLU BAMBAŞKA BİR YER OLDU" "AK Parti Anadolu'da tüneller yollar yaptı. AK Parti’nin yaptığı 100’den fazla tünel var." diyen Cem Küçük, "Benim bir arkadaşım var. Adı İbrahim Çelik. Bodrum'da kafeleri, işletmeleri olan bir arkadaşım. Erzurum İspirli. Erzurum, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'ı gezmiş 20 gündür. Diyor ki: Anadolu bambaşka bir yere gelmiş." ifadelerini kullandı. "MİLLET AK PARTİ'YE KARA KAŞI KARA GÖZÜ İÇİN DEĞİL HİZMET ETTİĞİ İÇİN OYU VERDİ" Milletin neden AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan Küçük, şunları kaydetti: "Millet AK Parti'ye veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kara kaşı kara gözü için değil hizmet ettiği için oyu verdi. Bu millet AK Parti'ye, yol yaptığı için, köprü yaptığı için, 2022'ye kadar ekonomiyi çok iyi götürdüğü için, milleti zengin ettiği için, ev sahibi yaptığı için TOKİ'den, araba sahibi yaptığı için, iş yeri sahibi yaptığı için oy verdi." İlgili Haber Papara için Cem Küçük'ten çarpıcı açıklama: Tam 12 milyar TL

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir