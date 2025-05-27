İSPARK ve bazı iş adamlarına operasyon mu geliyor? Cem Küçük ve Nuray Başaran'dan çarpıcı kulis

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dalga dalga operasyonlar sürüyor. İBB iştiraklerine yapılan operasyonların ardından Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İSPARK'a da operasyon yapılabileceğini söyledi. Gazeteci Nuray Başaran ise kulislerde "bazı iş adamlarına operasyon yapılacağı konuşulduğu" bilgisini paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması dalga dalga devam ediyor.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar İBB iştiraki KİPTAŞ, İSTAÇ, İSFALT'a operasyon yapıldı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt dün mahkeme tarafından tutuklandı.

İBB'de yolsuzluk soruşturmasına ilişkin TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, İSPARK'a da operasyon yapılabileceğini söyledi. Gazeteci Nuray Başaran ise "bazı iş adamlarına operasyon yapılacağını" öne sürdü.

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"İSPARK'A DA OPERASYON GELECEK"

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük "Bana kalırsa İSPARK’a da operasyon olur. Türkçede isim tamlamalarının olduğu bir dil olduğu için insanları sonuna kadar dinlemek gerekiyor. Bunu nereden biliyoruz? 2. dalgadan sonra savcılık dosyaları istemişti.Ben de o zaman yazı yazarak İSTAÇ, İSFALT’a operasyon gelir dedim. Gelsin, istiyorum demedim. Gelir dedim, geldi. Operasyon yapılmayan bir tek İSPARK kaldı. İştiraklerden de bundan sonra tanıklar, gizli tanıkların vereceği bilgilere göre şahıslara uzanabilir. Ben başka bir iştirake operasyon olacağını düşünmüyorum” dedi.

KULİS: "BAZI İŞ ADAMLARINA OPERASYON YAPILACAĞI KONUŞULUYOR"

Gazeteci Nuray Başaran, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun sanatçı, medya, yurt dışı ayağı olduğunu söylüyor. Almanya, Avusturya ve İngiltere'den bahsediliyor. Kapsam genişleyeceği için kısa zamanda iddianame çıkmayacak gibi. Görünen o ki bütün iştirakleri kapsayacak. Kulislerde bazı iş adamlarına operasyon yapılacağı konuşuluyor.” diye konuştu.