Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde! İşte ilk sözleri

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

AK Parti'ye katılacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Gazetecilere konuşan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaydet
|
Gözde Nur Bayar
GÖZDE NUR BAYAR

Son dönemde milletvekillerini, il ve ilçe bazında belediye başkanlarını kadrosuna katan AK Parti'de İzmir heyecanı yaşanıyor.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Kulisler bu haberle çalkalanırken, transferin gerçekleşmesi durumunda İzmir ilk kez AK Parti'de olmuş olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken
GÜNDEM

Cemil Tugay AK Parti’ye mi katılıyor? AK Parti’den dikkat çeken '7 Ekim' videosu

GENEL MERKEZE GELDİ

Gelişmeler yakından takip edilirken Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçmesi ve Erdoğan'ın "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı" konuşmasına katılması bekleniyor.

Tugay gazetecilere yaptığı açıklamada "İzmir'i çok seviyorum. İzmir'i çok güzel şeyler bekliyor, hiç kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde! İşte ilk sözleri
Başlık ResmiCemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde! İşte ilk sözleri

ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cemil Tugay'la görüşmüştü. CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Tugay’ın Erdoğan’la görüşmesi, bir süredir gündemde olan "AK Parti’ye geçecek" iddialarını yeniden hareketlendirmişti.

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezinde!
Başlık ResmiCemil Tugay, AK Parti Genel Merkezinde!

HAZİRAN AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Daha sonra AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, ancak Tugay bu iddiaları yalanlayarak "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" açıklamasını yapmıştı.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.