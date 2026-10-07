AK Parti'ye katılacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Gazetecilere konuşan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Son dönemde milletvekillerini, il ve ilçe bazında belediye başkanlarını kadrosuna katan AK Parti'de İzmir heyecanı yaşanıyor.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. Kulisler bu haberle çalkalanırken, transferin gerçekleşmesi durumunda İzmir ilk kez AK Parti'de olmuş olacak.

GENEL MERKEZE GELDİ

Gelişmeler yakından takip edilirken Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesinde AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün AK Parti'ye geçmesi ve Erdoğan'ın "AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı" konuşmasına katılması bekleniyor.

Tugay gazetecilere yaptığı açıklamada "İzmir'i çok seviyorum. İzmir'i çok güzel şeyler bekliyor, hiç kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde! İşte ilk sözleri

ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cemil Tugay'la görüşmüştü. CHP’den istifa ederek yoluna bağımsız devam eden Tugay’ın Erdoğan’la görüşmesi, bir süredir gündemde olan "AK Parti’ye geçecek" iddialarını yeniden hareketlendirmişti.

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezinde!

HAZİRAN AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, 18 Haziran’da CHP’den istifa ettiğini açıklamış ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtmişti. Daha sonra AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme gelmiş, ancak Tugay bu iddiaları yalanlayarak "Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok" açıklamasını yapmıştı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala