Cevdet Yılmaz'dan İsias Oteli davasında "yargıya güven" mesajı

4 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 22:03

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde, ilk sarsıntıda saniyeler içinde enkaza dönüşen Adıyaman’daki İsias Otel’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetmişti. İsias Oteli'ne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün gerçekleşirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklama geldi. Yılmaz, "Yargımız titizlikle ele alacaktır, hukuki süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

YARGIMIZ TİTİZLİKLE ELE ALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin düzenlediği “İzler Silinmeden” sergisinin açılışında İsias Oteli davası başta olmak üzere Kıbrıs'ın Türkiye açısından tarihi önemine ilişkin konuştu.

6 Şubat depreminde aralarında KKTC’den gelen sporcularında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası hakkında konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depreminde yıkılan ve 35 KKTC genç sporcusunun da hayatını kaybetmesine neden olan İsias Oteline ilişkin de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu konuda biliyorsunuz dava başladı. Çok sayıda tutuklu veya tutuksuz yargılanan sanık söz konusu. Burada yargıya güveniyoruz. Yargımız titizlikle bu konuyu ele alacaklardır.

Diğer tüm deprem bölgesine ilişkin yargılamalarda olduğu gibi hukuki bir süreç gerçekleşecektir. Biz de bu hukuki süreci yakından takip edeceğiz.

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binden fazla canımıza ve tabi ki şampiyon meleklere cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine taziyelerimi iletmek istiyorum ve sabır diliyorum."