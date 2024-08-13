Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cezayir'den yola çıktı! 138 bin 89 metreküp kapasiteli LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Cezayir'den yola çıktı! 138 bin 89 metreküp kapasiteli LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cezayir&#039;den yola çıktı! 138 bin 89 metreküp kapasiteli LNG gemisi Türkiye&#039;ye ulaştı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cezayir'den yola çıkan 138 bin 89 metreküp kapasiteli "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 8 Ağustos'ta ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi dün saat 22.22'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye yolunda - Son Dakika Haberleri

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Vicdanları sızlatan görüntü! 8 yaşındaki çocuğunu acımasızca yere fırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vicdanları sızlatan görüntü! 8 yaşındaki çocuğunu acımasızca yere fırlattı - Gündem8 yaşındaki çocuğunu acımasızca yere fırlattıKaçak sünnet skandalı! 7 yaşındaki çocuğun hayatı karardı - Gündem7 yaşındaki çocuğun hayatı karardıKabusu yaşayan Yunanistan'a Türkiye'den uçak ve helikopter - GündemYunanistan'da büyük kabus!MİT, Jandarma ve USOM'dan ortak siber operasyon! Casusluk ağı çökertildi - GündemMİT çökertti! 11 casus yakalandı'Kasten öldürme' suçuyla aranan şahıs yakalandı! İlk sözleri şoke etti - Gündem7 yıl hapis cezası bulunuyordu! Yakalandı, sözleri şoke ettiİstanbul'da 43 zehir taciri tutuklandı - Gündemİstanbul'da 43 zehir taciri tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...