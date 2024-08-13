Cezayir'den yola çıktı! 138 bin 89 metreküp kapasiteli LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cezayir'den yola çıkan 138 bin 89 metreküp kapasiteli "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 8 Ağustos'ta ayrılan "Berge Arzew" adlı LNG gemisi dün saat 22.22'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteye sahip Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı