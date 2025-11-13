CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan skandal saldırıyla ilgili konuşan Gürsel Tekin, "dehşete kapıldığını" söyledi. Tekin, "Binaya gece yangın merdiveninden eylemini gerçekleştirmiş. Daha önce de olaylar yaşanmıştı ama büyütmemiştik. Artık tolere etmeyeceğiz" dedi. Olayın sorumluluğunu "kirli medya"ya yükleyen Tekin, "Bu eylemi yapan CHP’li değildir. Faillerin bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giren saldırgan ya da saldırganlar burada tuvaletini yaptı. Mide bulandıran saldırı hakkında ilk açıklama İl Başkanı Gürsel Tekin'den gelmişti.

Bir bilgisayarın da çalınmaya çalışıldığını belirten Tekin, "Artık asla tolere etmeyeceğiz. Savcılık bunların kim olduğunu da bulacak, takipçisi olacağız." şeklinde konuşmuştu.

Tekin, TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında olayın detaylarını anlattı. Daha önce de il binasına yönelik eylemlerin yapıldığını açıklayan Tekin şu ifadeleri kaydetti:

"DEHŞETE KAPILDIM"

"Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim geldiğimiz günden beri çeşitli paraları gazeteciler ve trollerin saldırılarını biliyorduk.

Binayla ilgili daha önce de sorun yaşamıştık ama belirtmemiştik. Salı günü çocuklar bana anlattı dehşete kapıldım.

"SADECE BENİM ODAMIN KİLİDİ VAR"

Bazı odalarda anahtar yok, kilitli değil. Sadece benim odamın kilidi var, diğer odaların kilidi yok. Daha önce bir iki hoş olmayan meseleler olmuştu ama büyütmedik. Ama buna şaşırdım ve emniyete başvuru yaptık.

FAİLİ AÇIKLAYACAKLAR

İnşallah kısa süre içinde faili kamuoyuyla paylaşacağız. En kısa sürede faillerin bulunmasını bekliyoruz"

Gürsel Tekin

Eylem yapan şüpheli ya da şüphelilerin CHP'li olmadıklarını söyleyen Tekin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"OLANLARIN SORUMLUSU KİRLİ MEDYA"

"Bugüne kadar pek çok şeye tanıklık ettim. Son 5-6 yıldır, CHP'de aşınmanın olduğunu görüyoruz. Bu eylemi yapan CHP'li değildir diye düşünüyorum. Sonuna kadar takip edeceğiz. Ciddi hassasiyetimiz var. Çok üzüldük. Gerek ben, gerek diğer arkadaşlarımız CHP'nin kurumsal kimliğinin sürmesi için mücadele ediyoruz.

Bütün bu olanların sorumlusunun kirli medya olduğunu söylemek istiyorum. Bütün bu eyleme, olana karşı kendine siyasetçiyim diyenlerden en azından bir kınama beklerken bu aşağılıkça eylemi yapanı takdir edecek hale gelmişler.

Bir eylem var ve sorumluları bulunacak.

Gece giriyor buraya, bina kapalıyken arka kapıdan yangın merdiveninden girip eylemini gerçekleştirmiş"

ÇAGLA ÇAGLAR

