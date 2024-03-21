'CHP broşürü' kavgası kanlı bitti! Silah ateşlendi, bir kişi öldü

Antalya'da CHP broşürü bırakmak için markete giren kişi, market sahibiyle tartışmaya başladı. Broşür dağıtan kişinin yeğenleri de olaya dahil oldu. Tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi, 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Güzeloluk Mahallesinde CHP seçim otobüsünden inen Ahmet B., broşür bırakmak için bir markete girdi. Ahmet B., burada market sahibiyle tartışmaya başladı.

YEĞENLER DAHİL OLDU, SİLAH ATEŞLENDİ

Ahmet B'nin yeğenleri Haktan Faik Ç. (21) ve Burak Devran Ç. de olaya dahil oldu, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi S.E.'nin tabancayla ateş ettiği Haktan Faik Ç. ve Burak Devran Ç. kardeşler yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Haktan Faik Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Burak Devran Ç.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis, iş yeri sahibi S.E.'yi gözaltına aldı.