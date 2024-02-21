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    CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti
    İzmir, Seçim, Foça, Chp, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve yönetim kurulundan 8 kişi istifa etti.

    CHP'de yerel seçimlere sayılı günler kala başlayan istifa dalgası sürüyor. CHP tarafından açıklanan İzmir’deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize döndü.

    YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

    Listeye tepki gösteren CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

    CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

    Esen Çeşmeci

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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