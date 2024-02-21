CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve yönetim kurulundan 8 kişi istifa etti.
CHP'de yerel seçimlere sayılı günler kala başlayan istifa dalgası sürüyor. CHP tarafından açıklanan İzmir’deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize döndü.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ
Listeye tepki gösteren CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.
Esen Çeşmeci
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı