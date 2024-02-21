CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Şubat 2024 09:06 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 09:09 - Güncelleme:

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CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve yönetim kurulundan 8 kişi istifa etti.