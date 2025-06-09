CHP lideri Özel'den Erdoğan'a: Bu konuda ne kadar sert olursa arkasındayım

Barış gemisi Madleen'in İsrail saldırısına uğraması hakkında konuşan CHP lideri Özel, "Bu konuda Sayın Erdoğan ne kadar sert olursa o kadar arkasındayım" dedi.

İtalya'dan 1 Haziran'da yola çıkan barış gemisi Madleen İsrail'in engellemesiyle karşılaştı. 12 aktivist ile insani yardım malzemelerinin taşıyan gemiye yönelik saldırı CHP lideri Özgür Özel'in de gündemine girdi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısının sorulması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"Gemide Özlem ve Şuayip kardeşlerimiz var. Ben Şuayip'i kendi yerime binmiş olarak görüyorum. Özlem'in canını kendi evladımın canı gibi sakınıyorum. Dışişleri Bakanlığının iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hakkında şu ana kadar hangi girişimlerde bulunduğunu bilmek istiyorum. Madleen gemisine yapılan operasyondan sonra geminin konumu neresidir?

İçerideki aktivistler ne durumdadır? Bunlarla ilgili her şeyin yapılması gerektiğini ve bunu 'Merak etmeyin, biz ilgili makamlarla görüşüyoruz.' şeklinde değil de dünya kamuoyu önünde İsrail'e gözdağı veren, Filistin'le dayanışan bir tonu duymak istiyorum"

"ERDOĞAN'IN ARKASINDAYIM"

Özel, 12 silahsız aktivistin makarna götürmesine bile İsrail'in engel olduğunu vurgulayarak, "Filistin'e bedava makarna götürmeye bile izin vermeyen bir İsrail gözü dönmüşlüğü var. Bu konuda hükümet, Sayın Erdoğan ne kadar sert ve net olursa o kadar arkasındayım. En sert ve en net tutumuna teşekkür edeceğim. İsrail'e cesaret verip Filistin'i yalnız bırakacak her tutumun tümüyle karşısındayız. Artık 'mış' gibi yapmanın değil, Filistin'e sahip çıkmanın, İsrail'e haddini bildirmenin zamanıdır." ifadelerini kullandı.