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CHP lideri Özgür Özel İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti

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CHP lideri Özgür Özel İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu&#039;nu ziyaret etti
Iyi Parti, Chp, Muhalefet, Haber

Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na ziyarette bulundu. İki lider görüşme sonrasında basın açıklaması yaptı.

Özgür Özel’i İyi Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonrası için de temaslarımız, iş birliğimiz sürecek. 

Temel noktamız muhalefete muhalefet değil, iktidara muhalefet etmektir.

Her konuda aynı fikirde olmayabiliriz. Türkiye'nin yarınlarını çok daha hızlı güzelleştireceğimizi biliyoruz.

CHP lideri Özgür Özel İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu ziyaret etti - 1. Resim

Burada gördüğümüz ev sahipliğinden, sıcaklık için çok teşekkür ediyorum.

Akşener'in de emeklerine sağlık. Bütün İyi Partilileri saygıyla selamlıyoruz."

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da şu bilgileri paylaştı:

"Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Hemen hemen Türkiye'nin tüm meselelerine değindik.

Kendisiyle grup başkanvekili olarak çalışıyorduk. Bundan sonra da Türkiye'nin menfaatlerine yönelik doğru kararları verebilme dirayeti sergileyeceğiz.

Siyasi partiler arasındaki diyaloğun ülkemiz sorunlarına çok katkı sağlayacağı inancındayım.

Geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyacımız duymadığımızı da sizlerin bilmesini istiyorum.

Bu ziyaretin çok önemli bir başlangıç ifade ettiğini söyleyemem. Çünkü biz başlangıç değil birliktelik arayışındayız, tüm siyasi partilerle birlikte. Farklı şeyleri düşündüğümüz partilerle de diyaloğa kapattığımız kapı yoktur."

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