CHP'de bidon kavgası! Özgür Özel ile gazeteci Yılmaz Özdil birbirine girdi

Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesinden sonra kendisini hedef alan Yılmaz Özdil’i “Oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar” diyerek eleştirdi. Gazeteci Özdil de “Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özel, sana bu iftiranı yedireceğim” derken CHP Sözcüsü Yücel “Haddini bil! Yıllarca insanların duygularını sömürdün” karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlk genel seçimlerde CHP’nin birinci parti olmaması, iktidar olmaması durumunda genel başkanlığı bırakacağını bildiren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye dair bazı kesimlerden gelen eleştirilere değindi, isim vermeden kendisini hedef alan gazeteci Yılmaz Özdil’e cevap verdi. Özgür Özel “Endişeler haklı ve dikkatli olmak lazım. Bu kutuplaşma ortamından beslenenler, normal bir siyasi düzlemde kendilerine yer olmadığını düşünenler var” dedi.

CHP lideri Özel, eleştirilerde bulunanlardan birinin geçmiş yıllarda seçmene “bidon kafalı” dediğini belirterek “İyi ki onunla aramda böyle bir açı var. O, oy alamayınca hata bizde nerede demek yerine oy vermeyen seçmene bidon kafa diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıldır ilk kez birinci parti olmasının sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş” diye konuştu.

Seçmene kafa tutan yaklaşımı reddettiğini kaydeden Özel “Arkadaş seçmene sövüyor falan. Hiç duymadığı şeyler gibi olmuş gibi anlatıyor, sonra attığı iftira viral oluyor, her tarafta dolaşıyor sonra en yakının bile ona inanıyor falan. Bunlar kutuplaşma olmazsa yaşayamazlar, beslenemezler, geçinemezler. İki taraf birbiriyle sürekli çatışma hâlinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım falan. Savaş ekonomisinden beslenenler. Boşuna endişeleniyorlar. Zaten bu içine girdiğimiz süreç ne bütün sorunları çözer ne bütün tartışmaları bitirir ne biz gidip AK Parti ile koalisyon oluruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler Özgür Özel: İktidar olamazsak genel başkanlığı bırakacağım

YILMAZ ÖZDİL: SANA İFTİRANI YEDİRECEĞİM!

CHP Genel Başkanı Özel’in sözlerine sinirlenen gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medyadan sert sözlerle cevap verdi. Özdil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Buket Aydın’ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. ‘Erken seçim istemiyor, AKP’nin toparlanmasına fırsat tanıyor’ dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim. ‘Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan’ dediğim için, ‘AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor’ dediğim için bana saldıran Özgür Özel, bu iftiranı sana yedireceğim. Bana milletvekiliyken yıllarca ‘Yılmaz abi’ diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğü çıkardın ama- gözüne sokacağım.

CHP SÖZCÜSÜNDEN ÖZDİL'E: HADDİNİ BİL!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de Özgür Özel’i hedef alan Yılmaz Özdil’e ateş püskürdü. Özdil’i eleştiren Yücel “Bir kişinin CHP Genel Başkanı’na ‘Sözlerini yedireceğim’ gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Bugüne kadar kime hangi sözünü yedirdin de mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun. Haddini bil! Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız” dedi.