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CHP'de "DEM" krizi! Özgür Özel'den İmamoğlu'nun çıkışı sonrası "Lider benim" mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de &quot;DEM&quot; krizi! Özgür Özel&#039;den İmamoğlu&#039;nun çıkışı sonrası &quot;Lider benim&quot; mesajı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kapım DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a kapıyı göstermişti. İmamoğlu'nun çıkışı "CHP'de genel başkan kim?" tartışmalarını başlatırken, konuyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir" diyerek liderlik mesajı verdi. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri parti içerisinde DEM krizine neden oldu. Köksal'a en sert tepki ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. 

ÖZEL'DEN "LİDER BENİM" MESAJI

İmamoğlu, "Bunu diyen, ya kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak" diye çıkışırken, bu sözler "CHP'de genel başkan kim?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. İmamoğlu'nun çıkışıyla ilgili sessizliğini bozan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Lider benim" mesajı verdi. 

"BİZİM PARTİMİZDE SİYASET YAPAMAZ" 

Özel, "Burcu Hanım düzeltme yapmasa, ısrarcı olsa zaten sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ile bizim düşüncelerimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim partimizde siyaset yapamaz. İstanbul'da genel seçimlerde DEM'e oy vermiş birisi, İmamoğlu ayrım yapmadığı için, belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadığı için inanılmaz bir oy alıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. İletişimde geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Birileri 'ırkçılık, faşizm' diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri düşmüştür. Önümüze bakıyoruz" dedi.

"BU MESELA CHP AÇISINDAN KAPANDI" 

Özel, sözlerine şöyle devam etti: "Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu hanımla ipler kopar. Sonuçta Afyon'da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey'in açıklamasının İstanbul seçimli odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir" 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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