CHP'de genel başkan kim? İmamoğlu'nun çıkışı akıllarda soru işareti bıraktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti çıkışı nedeniyle CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" diyerek kapıyı göstermesi akıllarda soru işareti bıraktı. İBB Başkanı olan İmamoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili olan Köksal'a bu şekilde yüklenmesi akıllara "CHP'nin Genel Başkanı kim?" sorusunu getirdi. Bu çıkış sonrası Özel'in alacağı tutum ise merak konusu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar'da belediye başkan adayı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile miting düzenlemişti. Burada vatandaşlara seslenen Köksal, "Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç, bütün siyasi partilere açık olacak." demişti.

KÖKSAL GERİ ADIM ATMADI

Özgür Özel daha sonra yaptığı açıklamayla durumu "Dil sürşmesi" diyerek kurtarmaya çalışsa da Köksal geri adım atmamıştı. Dil sürşmesi olmadığını belirten Köksal, "Sözlerimin arkasındayım" demişti.

İMAMOĞLU, KÖKSAL'A KAPIYI GÖSTERDİ

Bugün ise CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti'ye kapıları kapatan Burcu Köksal'ı hedef aldı. Köksal'a kapıyı gösteren İmamoğlu, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri içeri almam. Şu partililer hariç, şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak. Öyle yok! Biz insan ayırt etmeyiz. O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, 'vatan haini', 'terörist' diyor. Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı. Öyle yağma yok." ifadelerini kullandı.

CHP'DE GENEL BAŞKAN KİM?

İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasına rağmen CHP Grup Başkanvekiline yönelik bu sözleri "CHP'nin genel başkanı kim?" sorusunu getirdi. Bu çıkış sonrası Özel'in alacağı tutum ve CHP Genel Merkezi'nin Burcu Köksal hakkında nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.