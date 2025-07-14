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CHP'den 'Manavgat görüntüleri' kararı! 3 isim için kesin ihraç talep edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP, Manavgat, Rüşvet, İhraç, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili alınan kararı açıkladı. Yücel, Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini vurgulayarak, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu.

CHP'de Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" dedi. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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