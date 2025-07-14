CHP'den 'Manavgat görüntüleri' kararı! 3 isim için kesin ihraç talep edildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 18:53 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 19:06 - Güncelleme:

CHP, Manavgat, Rüşvet, İhraç, Haber

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili alınan kararı açıkladı. Yücel, Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini vurgulayarak, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını duyurdu.

CHP'de Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır" dedi. Ayrıntılar geliyor... İlgili Haber Özgür Özel'den baklavalı rüşvet sonrası belediye başkanlarına sert uyarı: "Aranıza almayın, onların yüzüne tükürün"

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru