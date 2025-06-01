CHP'li belediyeden skandal! Gazze’ye gönderilen 10 milyon TL’yi geri istediler
CHP'li Adıyaman Belediyesi, AK Parti döneminde Gazze’ye yollanan 10 milyon liralık yardım parasını faiziyle geri talep etti. Belediyenin kararına Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan tepki gösterirken, "Bugün bu yardımı yasal faiziyle geri almak, sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür." ifadelerini kullandı.
Adıyaman'da yayın yapan yerel bir televizyon programına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan konuk oldu.
Programda 31 Mart seçimlerinde CHP yönetimine geçen Adıyaman Belediyesi'nin 2023 yılında Gazze'ye yapılan 10 milyon liralık yardımın faiziyle geri talep edildiği açıklandı.
"BAĞIŞLARI FAİZİYLE GERİ İSTEDİLER"
Yerel televizyonda yayınlanan programın yapımcısı Harun Yumrutepe konuyla ilgili "İlkokul çocukları kumbaralarındaki parayı Gazze’deki kardeşleri için bağışladı, Adıyaman Belediyesi ise bu parayı faiziyle geri istiyor. Yazıklar olsun” diyerek sert tepki gösterdi. Yumrutepe, 3 Mayıs 2024 tarihli ve 173 sayılı Belediye Meclisi kararını da kamuoyuyla paylaştı. Kararda, daha önce Gazze’ye insani yardım amacıyla aktarılan tutarın 'yasal faiziyle birlikte' iadesi talep ediliyor. Yumrutepe, bu durumu 'vicdan yaralayıcı' sözleriyle değerlendirdi.
AK PARTİLİ KABLAN: BU BİR AHLAKİ ÇÖKÜŞTÜR
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı sert bir dille eleştirdi. Kablan, "Bugün bu yardımı yasal faiziyle geri almak, sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür." ifadelerini kullandı.
Kablan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Önceki dönem AK Parti Adıyaman Belediye Başkanımız ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından, meclis kararı ve yasal prosedürler çerçevesinde Uluslararası bir yardım kuruluşu üzerinden yapılan 10 milyon TL tutarındaki insani yardım, ne yazık ki siyasi hesaplarla sorgulanmış ve üstelik yasal faiziyle geri alınmıştır.
Yeni dönemde göreve gelen CHP’li belediye başkanı Abdurrahman Tutdere’nin bu kararı, siyasi rövanş anlayışının, vicdan ve insaf sınırlarını nasıl aştığının açık bir göstergesidir. İnsan onurunu ve toplumsal dayanışmayı hiçe sayan bu tutum, sadece bir yardımı değil, milletimizin merhametini ve yardımseverliğini hedef almaktadır.
Unutulmamalıdır ki; o yardım, zor durumdaki insanların yanında olmak için, devlet-millet ve ümmet dayanışmasını güçlendirmek için yapılmıştır. Bugün bu yardımı yasal faiziyle geri almak, sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür.
CHP’li belediye Başkanı ve yönetiminin bu tavrı, 'Sosyal Belediyecilik' 'Memleket Meselesi' 'Her şey çok güzel olacak' söyleminin altının ne kadar boş olduğunun en somut kanıtıdır. Merhameti siyasete kurban eden bu anlayışı şiddetle kınıyor, yapılan yardımı itibarsızlaştırma çabasının asla karşılık bulmayacağını kamuoyuna ilan ediyoruz.
AK Parti olarak bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, hakikatin ve vicdanın tarafındayız.
İnsani yardımı hedef alan bu girişim, halkımızın feraseti karşısında akim olmaya mahkûmdur."