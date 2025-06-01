CHP'li belediyeden skandal! Gazze’ye gönderilen 10 milyon TL’yi geri istediler

CHP'li Adıyaman Belediyesi, AK Parti döneminde Gazze’ye yollanan 10 milyon liralık yardım parasını faiziyle geri talep etti. Belediyenin kararına Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan tepki gösterirken, "Bugün bu yardımı yasal faiziyle geri almak, sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da yayın yapan yerel bir televizyon programına AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan konuk oldu.

Programda 31 Mart seçimlerinde CHP yönetimine geçen Adıyaman Belediyesi'nin 2023 yılında Gazze'ye yapılan 10 milyon liralık yardımın faiziyle geri talep edildiği açıklandı.

"BAĞIŞLARI FAİZİYLE GERİ İSTEDİLER"

Yerel televizyonda yayınlanan programın yapımcısı Harun Yumrutepe konuyla ilgili "İlkokul çocukları kumbaralarındaki parayı Gazze’deki kardeşleri için bağışladı, Adıyaman Belediyesi ise bu parayı faiziyle geri istiyor. Yazıklar olsun” diyerek sert tepki gösterdi. Yumrutepe, 3 Mayıs 2024 tarihli ve 173 sayılı Belediye Meclisi kararını da kamuoyuyla paylaştı. Kararda, daha önce Gazze’ye insani yardım amacıyla aktarılan tutarın 'yasal faiziyle birlikte' iadesi talep ediliyor. Yumrutepe, bu durumu 'vicdan yaralayıcı' sözleriyle değerlendirdi.

AK PARTİLİ KABLAN: BU BİR AHLAKİ ÇÖKÜŞTÜR

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kararı sert bir dille eleştirdi. Kablan, "Bugün bu yardımı yasal faiziyle geri almak, sadece hukuksuzluk değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür." ifadelerini kullandı.

Kablan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: