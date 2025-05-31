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Ben olsaydım Esenyurt'a 'kayyım' atanmazdı! Kemal Deniz Bozkurt'tan CHP'ye 'adaylık' sitemi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP Esenyurt'ta Ahmet Özer'i aday göstermiş, Özer, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi" olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan CHP yönetimine 'adaylık' sitemi geldi. Bozkurt, "Ben olsaydım Esenyurt'a kayyım atanmazdı" dedi.

İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar dalga dalga devam ediyor. Esenyurt'ta başlayan 'terör' soruşturmasının ardından bugün 5 ilçe belediye başkanı daha gözaltına alındı.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'tan "Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında konuşan Kemal Deniz Bozkurt, CHP yönetimine 'adaylık' siteminde bulundu. Kemal Deniz Bozkurt: "Neden aday yapılmadığımı bilmiyorum. Ben olsaydım Esenyurt'a kayyım atanmazdı" dedi.

Bozkurt'un açıklamaları şu şekilde:

Ben olsaydım Esenyurt'a kayyum atanmazdı! Kemal Deniz Bozkurt'tan CHP'ye 'adaylık' sitemi - 1. Resim

NEDEN ADAY OLMADIĞIMI BİLMİYORUM

"Yüzlerce soruşturma geçirdim. Birçok sorunu, yanlışlığı devraldım. Bunları yöneterek bugünlere geldik. Ben niye aday olmadığımı bilmiyorum. Bir tek kişi gelip şu yüzden demedi. Benim kişisel bir tahminim var. Ama bugüne kadar kurumsal olarak bir bilgilendirme yapılmadı.

BEN OLSAYDIM ESENYURT'A kayyım ATANMAZDI

Ahmet Özer'in özgürlüğünden yoksun bırakılması üzücü bir şey ama ben olsaydım Esenyurt'a kayyım atanmazdı.

Ben olsaydım Esenyurt'a kayyum atanmazdı! Kemal Deniz Bozkurt'tan CHP'ye 'adaylık' sitemi - 2. Resim

YARGILANANLAR, KENDİ LEHLERİ İÇİN GEREĞİNDEN FAZLA BAĞIRIYOR

Bazen yargılanan arkadaşlar bunu kendi lehleri için, halkı yanlış yönlendirme amacıyla gereğinden fazla bağırıyorlar. Diğer siyasi partiler ise kurumsal kimliği kirletmek için olayı birilerine mal etmeye çalışıyor. Bu ikisi de yanlış. CHP'nin bu kirliliği kabul etmeyeceğini göreceğiz. Bu arkadaşlar yanlış yaptıysa zaten cezasını alacaktır. Kimse de sahip çıkmayacaktır. Böyle bir şey yaptılarsa ben de karşılarında olurum. Yoksa bir şekilde aklanacaklardır. 

BURAYA ÇIKIYORUZ DİYE ELEŞTİRENLER VAR

Birbirimizi çok hırpalıyoruz. Barış Yarkadaş bu televizyona geldi diye başına gelmeyen kalmadı. Biz buraya çıkıp konuşuyoruz diye eleştiriliyoruz. Ben TGRT'nin kurumsal kimliği için önyargılıydım. Esenyurt Belediye başkanlığım döneminde yaşanan bir olayda bana burası sahip çıktı, adaletli bir şekilde destek verdi. Bizim camia bunu yapmadı."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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