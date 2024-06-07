CHP'li belediyenin 'indirim vaadi' seçimden sonra 'zam' oldu!

Edirne'de haziran ayında yapılan belediye meclis toplantısında ulaşıma getirilen yüzde 37 zam oranı tepki geçti. Vatandaşlar CHP'li belediye başkanı Filiz Gencan Akın'ın seçim öncesi yüzde 20 indirim vaadi verdiğini ancak seçimden sonra zam yaptığını söyledi.

Edirne'de belediye meclisi Haziran ayı toplantısında şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam kararı aldı. Karar vatandaşların tepkisini çekti.

Alınan karar sonrası öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya, temassız banka kartı ile binişlerde 26 liraya yükseldi.

VAATLERİ SEÇİMLERDE KALDI!

Belediye binası önünde basın açıklaması yaparak zamma tepki gösteren öğrenciler, zammın geri çekilmesini ve karardan vazgeçilmesini talep etti. Grup adına açıklamayı okuyan üniversite öğrencisi Eren Çam, seçim sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve gençlerin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik zorluklar için bit araya geldiklerini söyledi.

EDİRNE'DE ULAŞIMA YÜZDE 37'İ ZAM

CHP'li belediye başkanı Filiz Gencan Akın'ın seçim çalışmaları döneminde gençlerle buluştuğunu ve göreve geldiğinde ulaşımda yüzde 20 indirim sözünü verdiğini hatırlatan Çam, "Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda Edirne Belediye Başkanı olan Av. Filiz Gencan Akın, göreve gelir gelmez ETUS'a yüzde 37'lik bir zam yaparak biz gençleri ve Edirne halkını kandırmıştır. Ulaşımda yüzde 20 indirim bekleyen biz gençler ve kıymetli Edirne halkı, bu zam kararı ile adeta aldatıldık ve ekonomik anlamda daha da zor duruma düşürüldük.

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Seçim öncesi verilen sözlerin aksine, ulaşımda yüzde 37'lik bir zam yapılması, hem gençler hem de Edirne halkı için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Sayın Başkan o gün biz gençler ile buluştuğunuzda biz hayalleri değil gerçekleri konuşuyoruz, öğrencileri kandırmıyoruz yüzde 20 indirim göreve geldiğimde gelecek demiştiniz? Bu nasıl gerçek, bu nasıl doğru konuşmak?" ifadelerine yer verdi.

Tepkilerini dile getirdikleri zaman akaryakıt fiyatları ve bütçe yüzünden zam yapıldığı bilgisi ile karşılaştıklarını aktaran Çam, indirim sözü verildiği gün Edirne'de toplu taşıma ücretinin öğrenci için 11,90, mazotun 43 lira olduğunu, şimdi ise toplu taşıma ücretinin öğrenci için 16,50 lira, mazotun ise 40 lira olduğuna değindi.