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CHP'li belediyeye ait kreşte skandal görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bandırma Belediyesi'ne ait kreşte 4 yaşındaki çocuk öğretmeni tarafından darp edildi. Skandal olayın iç yüzünü anlatan baba Cengiz Özşaylan, çocuğunun sistematik olarak şiddete uğradığını ve kamera kayıtlarının yok edildiğini öne sürüp "Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı.  Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı" ifadelerini kullandı. 

Korkunç olay Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde meydana geldi. 4 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi, o anlar kamera kaydına alındı. Öğretmenin öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı öğrenildi. 

Çocuğunun gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarının görüntülerinin ortaya çıktığını belirten baba Cengiz Özşaylan ayrıca bir de açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.

CHP'li Belediye'ye ait kreşte skandal görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar - 1. Resim

Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de belirtildi.

CHP'li Belediye'ye ait kreşte skandal görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar - 2. Resim

"KAMERA KAYITLARI YOK EDİLDİ"

Özşaylan, "Olayın ardından bir belediye yetkilisi bize hediyeler teklif etti ancak kabul etmedik. Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi.

CHP'li Belediye'ye ait kreşte skandal görüntüler! 4 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar - 3. Resim

Bize görüntüler verilmedi. Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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